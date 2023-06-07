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5-Star Update

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Here on another very busy day at Tigerillustrated.com, we have the latest on Buford (Ga.) five-star defensive back K.J. Bolden following his long weekend in Clemson.

Rivals.com bills Bolden 15th nationally overall regardless of position and No. 2 nationally among safety prospects.

5-STAR UPDATE (For subscribers-only)

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