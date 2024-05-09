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Clemson chasing 4-star receiver with connection
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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This four-star prospect has been on Clemson's campus twice over the last year, including a visit earlier this spring for the coaching staff's Spring Elite Day event.
He may be returning soon after getting a visit from a Clemson assistant football coach last week.
CLEMSON CHASING 4-STAR RECEIVER WITH CONNECTION (For subscribers-only)
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