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Clemson Football Gameday Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Just how banged up is Clemson's receiving corps?

Tigerillustrated.com has more on that front to release to subscribers, as well as additional intel in this gameday feature ahead of No. 24 Clemson squaring off against rival South Carolina tonight in Columbia.

CLEMSON FOOTBALL GAMEDAY NUGGETS (For subscribers-only)

It's Thanksgiving week! Black Friday weekend! The Tigers and Gamecocks on Saturday! The stretch run in recruiting ahead of the early signing day and of course Clemson's eventual bowl game!

And it's our best subscription DEAL Of The YEAR!

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