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Clemson's wild card

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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As all the attention turns toward going to Columbia and taking care of business, everyone in these parts is comforted by the fact that business is still good on the defensive side of the ball.

But when your wild card is a wild child at quarterback, it creates some uneasy feelings.

CLEMSON's WILD CARD (For subscribers-only)

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