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Fast, free and physical
Larry Williams
Tigerillustrated.com
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Playing fast, free and physical is always the objective at the second level of a defense, but the standard is not easily attained.
Which brings us to where things stand with Clemson's linebacker corps following spring practice.
FAST, FREE AND PHYSICAL (For subscribers-only)
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