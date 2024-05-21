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Fast-rising state track champ sets Clemson visit
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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LSU, Alabama, Auburn and UGA have offered in-state wide receiver Jordon Gidron this spring.
Is Clemson next?
Tigerillustrated.com just spoke to the Columbia standout who is fresh off winning 4A state titles in the 100 (10.70), 200 (21.73) and 4x100 relay.
FAST-RISING STATE TRACK CHAMP SETS CLEMSON VISIT (For subscribers-only)
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