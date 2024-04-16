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Four-star DB ready for Clemson official visit
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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Last month Alabaster (Ala.) defensive back
Anquon Fegans was in Clemson with his parents and little brother. He's about to return to the Upstate. just spoke with the top 60 recruit to get additional details on his campus visit, his interactions with Tigerillustrated.com Dabo Swinney and Mickey Conn, his recruitment and of course his next Clemson visit. FOUR-STAR DB READY FOR CLEMSON OFFICIAL VISIT (For subscribers-only) ********************
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