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Four-star Georgia linebacker feels Clemson connection

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson made a strong impression during a recent visit from a four-star linebacker with a program connection.

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Atlanta (Ga.) Woodward Academy junior Andrew Hines took in the Tigers' comeback victory against Syracuse with his father and uncle.

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