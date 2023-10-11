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In-state athlete likes Clemson tradition

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson has dispensed one offer to an in-state junior to date.

One of the stronger candidates in the potential pool took in his first Death Valley game recently with his mother.

Then he spoke with Tigerillustrated.com.

IN-STATE ATHLETE LIKES CLEMSON TRADITION (For subscribers-only)

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