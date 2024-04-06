PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
See subscribers' reaction during and after Clemson's spring game
Tigerillustrated.com
Tigerillustrated.com
BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!
You'll want to check out our subscribers' reaction during and after Clemson's spring game on Saturday.
Given what transpired at quarterback, naturally, the position dominated the discussion on our members-only forum.
Our spring game discussion thread reached nearly 20,000 views as of late Saturday afternoon.
TIGER ILLUSTRATED SUBSCRIBERS' REACTION DURING AND AFTER CLEMSON's SPRING GAME (For subscribers-only)
********************
BIG APRIL DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NsZW1zb24ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2xpdmUtdXBkYXRlcy1hbmFseXNpcy1kaXNjdXNzaW9uLWNsZW1z
b24tcy0yMDI0LXNwcmluZy1nYW1lIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmNsZW1zb24ucml2YWxzLmNv
bSUyRm5ld3MlMkZsaXZlLXVwZGF0ZXMtYW5hbHlzaXMtZGlzY3Vzc2lvbi1j
bGVtc29uLXMtMjAyNC1zcHJpbmctZ2FtZSZjNT0yMDIyNzMzMDg1JmN2PTIu
MCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29t
U2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==