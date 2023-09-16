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LIVE UPDATES, Analysis & Discussion: Florida Atlantic @ No. 22 Clemson

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It's game day in Clemson, South Carolina.

Join the Tigerillustrated.com staff and subscribers tonight for LIVE, in-game, updates, analysis and a TON of discussion as No. 22 Clemson hosts Florida Atlantic.

Earlier this month we set a site record with 82,000 views in our in-game discussion thread.

LIVE UPDATES & DISCUSSION: Florida Atlantic @ CLEMSON (For subscribers-only)

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