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LIVE UPDATES & In-game Discussion: #4 Clemson @ Ga. Tech

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As No. 4-ranked Clemson faces Coastal Division member and rival Georgia Tech tonight in Atlanta, join Tigerillustrated.com, its staff and subscribers for LIVE updates, in-game discussion and analysis on our subscribers-only forum - The West Zone.

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