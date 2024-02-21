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MIDWEEK RECRUITING INSIDER

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com's second major Insider of the week is here! Always loaded with recruiting intel. And always a must-read for hardcore Clemson football fans.

PICTURED on the front page: Five-star offensive tackle and recent Clemson Elite Retreat visitor David Sanders Jr. of Charlotte, North Carolina, the nation's No. 1 ranked recruit overall regardless of position by Rivals.com.

MIDWEEK RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)

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