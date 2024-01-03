Advertisement
News More News
ago football Edit

Midweek Recruiting Insider

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!

Tigerillustrated.com's second major recruiting Insider of the week is here! Always loaded with intel. Always a must-read for hardcore Clemson fans.

Highlights from this edition include additional info on scholarship numbers, transfer portal pursuits, freshmen who redshirted last fall, more intel on five-star offensive tackle David Sanders Jr., new offensive line coach Matt Luke and much more.

MIDWEEK RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)

**************************

BIG JANUARY DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement