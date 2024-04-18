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Midwest quarterback sets up Clemson visit
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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Three days ago
introduced this Midwest quarterback to subscribers after his communication with Clemson offensive coordinator Tigerillustrated.com Garrett Riley.
Following our school stop, we have additional details to share on his recruitment and of course his thoughts on Clemson, including an impromptu swing through campus during a visit to the Palmetto State.
MIDWEST QUARTERBACK SETS UP CLEMSON VISIT (For subscribers-only) *********************
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