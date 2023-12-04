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Monday Coaching Nuggets

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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Following Clemson's assistant football coaching hires becoming official today, Tigerillustrated.com has additional intel to share with subscribers after talking with contacts.

And about the elephant in the room? Well, we address that, too, in our second update of the day.

MONDAY COACHING NUGGETS (For subscribers-only)

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