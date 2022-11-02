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{{ timeAgo('2022-11-02 15:27:30 -0500') }} football Edit

New defensive tackle offer has Eason connection

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson's latest defensive line offer came with a connection.

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Pike Road (Ala.) junior defensive tackle Malik Blocton picked up his offer upon attending the Tigers' victory against Syracuse a week and a half ago with his mother and a teammate.

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