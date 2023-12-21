Social media has become such an integral part of recruiting and on National Signing Day it’s never been more important. Here is a look at how each Power Five program presented their signees on Wednesday:
ALABAMA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGVyZSBMZWdlbmRzIGFyZSBNYWRlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vMDlXS1YxcVlVdSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzA5V0tWMXFZVXU8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxhYmFtYSBGb290YmFsbCAoQEFsYWJhbWFGVEJM
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsYWJhbWFGVEJML3N0
YXR1cy8xNzM3NDg1NTQyOTgyMjg3NTgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
ARIZONA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZ+RLPCdn5As8J2fjy4uLiDwn5qA8J+agPCfmoA8YnI+PGJyPk9m
ZmljaWFsbHkgYSDwnZCW8J2QovCdkKXwnZCd8J2QnPCdkJrwnZCtLCBXZWxj
b21lIHRvIHRoZSBmYW0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9M
ZXZlbGxlX1dhdGsxbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExldmVsbGVf
V2F0azFuczwvYT4hIPCfkLvirIfvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2hSVzU1RTllOXAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oUlc1NUU5ZTlwPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEFyaXpvbmEgRm9vdGJhbGwgKEBBcml6b25hRkJhbGwpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJpem9uYUZCYWxsL3N0YXR1
cy8xNzM3NDgxODYyMDQwMTMzODAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl
Y2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ARIZONA STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIHRoZSBJc2xhbmRzIHRvIHRoZSBWYWxsZXkg8J+Yjjxicj48
YnI+V2VsY29tZSB0byB0aGUgZmFtaWx5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vU2VtaXNpVG9uZ2E0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT
ZW1pc2lUb25nYTQ8L2E+ICEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnLzI0S0dvbGQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiMyNEtHb2xkPC9hPiAvLy8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FjdGl2YXRlVGhlVmFsbGV5P3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQWN0aXZhdGVUaGVWYWxsZXk8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VeHBacHFSV202Ij5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vVXhwWnBxUldtNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTdW4gRGV2aWwgRm9v
dGJhbGwgKEBBU1VGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9BU1VGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4MTM5ODQzMTE2NjY1OT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
ARKANSAS
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZSBpcyBmb3IgcmVhbGxsbGxsbDxicj48YnI+V2VsY29tZSBob21l
LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tKX0phY2tzb25fMjU/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtKX0phY2tzb25fMjU8L2E+IPCfkJcg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0FGN1ZvOGZUMTMiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9BRjdWbzhmVDEzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9y
YmFjayBGb290YmFsbCAoQFJhem9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNzM3NDc3OTg5NTUy
NTE3MzU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
AUBURN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcmVuY2hlcyBqdXN0IGdvdCBzY2FyaWVyIPCfmI48YnI+PGJyPvCd
kJLwnZCI8J2QhvCdkI3wnZCE8J2QgyDihpIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS81MTAwa2V5cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ANTEw
MGtleXM8L2E+PGJyPvCfj6AgSGlsbGlhcmQsIE9oaW88YnI+8J+PiCBEZWZl
bnNpdmUgTGluZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUnhkTTkzQmx0eCI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1J4ZE05M0JsdHg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXVi
dXJuIEZvb3RiYWxsIChAQXVidXJuRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQXVidXJuRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0ODA2
MzMyOTc4OTU2ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
BAYLOR
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZGRpbmcgbW9yZSBwb3dlciB0byB0aGUgTy1MaW5lPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rb2x0aW5fc2llcmFja2k/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGtvbHRpbl9zaWVyYWNraTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NpY0VtTW9kZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NpY0VtTW9kZTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1IwMUJhZVZiY0QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9S
MDFCYWVWYmNEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJheWxvciBGb290YmFsbCAoQEJV
Rm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQlVGb290
YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4MTM3NTIxNTc0MzQ3ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
BOSTON COLLEGE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaWduZWQg4pyN77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vOHhfQXNodG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkA4eF9Bc2h0b248
L2E+IOKeoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JDRm9v
dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJDRm9vdGJhbGw8L2E+IDxi
cj48YnI+V2VsY29tZSB0byB0aGUgSGVpZ2h0cyBBc2h0b24hIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9pYm84SFNnNVNrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaWJv
OEhTZzVTazwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCb3N0b24gQ29sbGVnZSBGb290YmFs
bCAoQEJDRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QkNGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ3OTY5NTQ5MzQxNTI0ND9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
BYU
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZeq8J2XsvCdl7nwnZew8J2XvPCdl7rwnZeyIPCdmIHwnZe8IPCd
mIHwnZe18J2XsiDwnZeZ8J2XrvCdl7rwnZe28J2XufCdmIYgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXR0TmVsc29uMTQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEpldHROZWxzb24xNDwvYT4g8J+kmSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vMjd4bmpuR2JGSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzI3eG5qbkdi
Rko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQllVIEZPT1RCQUxMIChAQllVZm9vdGJhbGwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQllVZm9vdGJhbGwvc3Rh
dHVzLzE3Mzc0ODQxMTU0NTUxNDAwMTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
CAL
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGF5aW7igJkgaW4gVGhlIEJheSDwn4yBPGJyPjxicj5XZWxjb21l
IHRvIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
Q2FsRmFtaWx5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
Q2FsRmFtaWx5PC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
YWlyX1NtaXRoMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphaXJfU21pdGgw
NDwvYT4g8J+QuzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Hb0JlYXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
R29CZWFyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pRN0p6TmhIRXgi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KUTdKek5oSEV4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENh
bCBGb290YmFsbCAoQENhbEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NhbEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDc0NDIxNjA5MTAz
MzkwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
CINCINNATI
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZCS8J2QiPCdkIbwnZCN8J2QhPCdkIM8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2pha2V3aGVlbG9ja18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QGpha2V3aGVlbG9ja188L2E+IGhhcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMk1VQ0hTNFVDRT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzJNVUNIUzRVQ0U8L2E+PGJyPldlbGNvbWUg
dG8gQ2luY2lubmF0aSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0JlYXJjYXRzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jQmVhcmNhdHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ROUE4
U0plbTM2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUTlBOFNKZW0zNjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBDaW5jaW5uYXRpIEZvb3RiYWxsIChAR29CZWFyY2F0c0ZCKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvQmVhcmNhdHNGQi9zdGF0dXMv
MTczNzQ1NTMzMDcwNjIyMzQxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
CLEMSON
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIG9uZSBmcm9tIHRoZSBzdW5zaGluZSBzdGF0ZSE8YnI+
PGJyPldlbGNvbWUgdG8gdGhlIGZhbWlseSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9BMmh0b25fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBMmh0
b25fPC9hPiE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
QUxMSU4yND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FM
TElOMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SZkFteElEV0JpIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vUmZBbXhJRFdCaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGVt
c29uIEZvb3RiYWxsIChAQ2xlbXNvbkZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NsZW1zb25GQi9zdGF0dXMvMTczNzQ3NDUyMjc5MjQ3Njcx
OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
COLORADO
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IGJyb3VnaHQgaW4gc29tZSDwnZCe8J2QpfCdkKLwnZCt8J2Q
niB0YWxlbnQgPGJyPjxicj7inI3vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9EcmVsb25NaWxsZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERy
ZWxvbk1pbGxlcjwvYT4gIGlzIGEgQ29sb3JhZG8gQnVmZmFsbzxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0J1ZmZzP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CdWZmczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzF4R1ZaNkJtQkUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8x
eEdWWjZCbUJFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbG9yYWRvIEJ1ZmZhbG9lcyBG
b290YmFsbCAoQENVQnVmZnNGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9DVUJ1ZmZzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0NzQ1Mjc5
MjYzMjkzNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
DUKE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBqdXN0IGdvdCBhIEJJRyBUSU1FIERUIGZyb20gRmxvcmlkYSBp
biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ByZXp3YXRzb245NT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJlendhdHNvbjk1PC9hPiDwn5iIIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XcGhVd2ViZk80Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vV3BoVXdlYmZPNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEdWtlIEZvb3RiYWxsIChA
RHVrZUZPT1RCQUxMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R1
a2VGT09UQkFMTC9zdGF0dXMvMTczNzQ0NDkxNTE4ODAzMTc3Nz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
FLORIDA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxDYW4gbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIG1lIGJlaW5nIGFjY291bnRh
YmxlLCBoYXJkIHdvcmtpbmcsIGFuZCBkZWRpY2F0ZWQgdG8gYmVpbmcgYSBs
ZWFkZXIgZm9yIHRoaXMgdGVhbS7igJ0gPGJyPiA8YnI+V2VsY29tZSB0byBU
aGUgU3dhbXAsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmxldGNo
ZXJXZXN0cGgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGbGV0Y2hlcldlc3Rw
aDE8L2E+ITxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnLzJUSEVTVzRNUD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+IzJUSEVTVzRNUDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NLeW9r
ZU9talMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jS3lva2VPbWpTPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEZsb3JpZGEgR2F0b3JzIEZvb3RiYWxsIChAR2F0b3JzRkIpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2F0b3JzRkIvc3RhdHVzLzE3Mzc0
NzkzNzg4MjM1MjA0NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg
MjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
FLORIDA STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIGR5bmFtaWMgcGxheS1tYWtlciBpcyBvZmZpY2lhbGx5
IGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ucmli
ZTI0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVHJpYmUy
NDwvYT4gPGJyPjxicj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTm9sZUZhbWlseT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05vbGVGYW1pbHk8L2E+LCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JKR2lic29uMTA/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEJKR2lic29uMTA8L2E+ITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9ZVE1HTzBvMlVMIj5odHRwczovL3QuY28vWVRNR08wbzJVTDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JhOERrZmt0a28iPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9SYThEa2ZrdGtvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEZTVSBGb290YmFsbCAoQEZT
VUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZv
b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDgwMjc5NzkzNTI1MDkxP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
GEORGIA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5URSBUdWZmIPCfkqo8YnI+PGJyPldlbGNvbWUgdG8gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Rhd2dOYXRpb24/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNEYXdnTmF0aW9uPC9hPiwg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZWlucmljaENvbHRvbj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGVpbnJpY2hDb2x0b248L2E+LiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29EYXdncz9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvRGF3Z3M8L2E+IHwg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05TRDI0P3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTlNEMjQ8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TdmxpcWtvc0hiIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vU3ZsaXFrb3NIYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW9yZ2lhIEZvb3RiYWxs
IChAR2VvcmdpYUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0dlb3JnaWFGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ1NDc2NzU2MjE2NjMw
OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
GEORGIA TECH
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaWduZWQg8J+Wi++4jzxicj48YnI+V2VsY29tZSBob21lLCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VjaGVpbG9oND9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AdWNoZWlsb2g0PC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvLzJoTzIzTG81clkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yaE8yM0xvNXJZPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEdlb3JnaWEgVGVjaCBGb290YmFsbCAoQEdlb3JnaWFU
ZWNoRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdpYVRl
Y2hGQi9zdGF0dXMvMTczNzQ1MzIxMjEzMzcwMzkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
HOUSTON
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib21ldG93biBsZWdlbmQuICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3ppb250YXlsb3IyMDI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB6
aW9udGF5bG9yMjAyNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0dvQ29vZ3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNHb0Nvb2dzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9VSG9tZTI0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jVUhvbWUyNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0JWcU5yU2NPRjQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CVnFOclNjT0Y0PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEhvdXN0b24gRm9vdGJhbGwgKEBVSENvdWdhckZCKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VIQ291Z2FyRkIvc3RhdHVzLzE3
Mzc0NjU4MDk5MjI5MTYzOTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ILLINOIS
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb25nIGFuZCBhdGhsZXRpYyB0aHJlYXQgb24gdGhlIG91dHNpZGUu
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FybG9zT3JyMTM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhcmxvc29ycjEzPC9hPiAvLyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSWxsaW5pP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSWxsaW5pPC9hPiAvLyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSFRUTz9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hUVE88L2E+IC8vIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9mYW1JTEx5P3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jZmFtSUxMeTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tBc205VUJuU20iPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9rQXNtOVVCblNtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElsbGlub2lzIEZvb3RiYWxs
IChASWxsaW5pRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSWxsaW5pRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0NTUwNzc0MjQ1MTMzMDY/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
INDIANA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIEluZGlhbmEsIEF1c3RpbiBMZWliZnJpZWQg4oC8
77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0lVRkI/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJVUZCPC9hPiB8
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXVzdGluTGVpYmZyaWVk
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBdXN0aW5MZWliZnJpZWQ8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84VFFBM2RtYWJZIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vOFRRQTNkbWFiWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEZvb3RiYWxs
IChASW5kaWFuYUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ3MzQ3ODQxOTE4NjAx
OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
IOWA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZmkiIGRpcj0i
bHRyIj5JbGxpbm9pcyDinqHvuI8gSW93YSBwaXBlbGluZSDwn5KqIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9NYWMyND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQm9NYWMyNDwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3dhcm0yND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1N3YXJtMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9tRWtidzFBZzJJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbUVrYncxQWcySTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBIYXdrZXllIEZvb3RiYWxsIChASGF3a2V5ZUZvb3RiYWxs
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhd2tleWVGb290YmFs
bC9zdGF0dXMvMTczNzQ4MjcwMzAyMzM1NDMyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
IOWA STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BSiYjMzk7cyB0aGUgbmV4dCBDaGVycnkgQ3JlZWsgQnJ1aW4gdHVy
bmVkIEN5Y2xvbmUgd2l0aCBhbGwgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBoYXZlIGEg
YmlnIGltcGFjdCBhdCB0aGUgaGlnaGVzdCBsZXZlbC48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FKX0J1cnRvbjc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBBSl9CdXJ0b243ODwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMlRPUk1XNFJOSU5HP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMlRPUk1XNFJOSU5HPC9hPjxicj48YnI+8J+M
qu+4j/Cfmqjwn4yq77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xOE5FUkJY
dndKIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMThORVJCWHZ3SjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBJb3dhIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAQ3ljbG9uZUZCKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0N5Y2xvbmVGQi9zdGF0dXMvMTczNzQ3Nzk5
NDMwMDQ2MTUwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
KANSAS
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYXJ0ZXIgTGF2cnVza3kgaXMgYSBKYXloYXdr4p2X77iPPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0tBTjI0Uz9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0tBTjI0UzwvYT4geCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhcnRlcl9sYXZydXNreT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FydGVyX2xhdnJ1c2t5PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vNXozTUlTSlpmMyI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzV6M01J
U0paZjM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xeEtrQkpMNmZCIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vcXhLa0JKTDZmQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLYW5z
YXMgRm9vdGJhbGwgKEBLVV9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9LVV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4MzkwODY3MTg0
ODg1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
KANSAS STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZWO8J2VlvCdlZ3wnZWU8J2VoPCdlZ7wnZWWIPCdlLjwnZWT8J2V
oPCdlZLwnZWj8J2VlSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
eWFuX0hvd2FyZF83Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Acnlhbl9Ib3dh
cmRfNzI8L2E+PGJyPjxicj7wn5GkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9p
OWtqeFpBZWVZIj5odHRwczovL3QuY28vaTlranhaQWVlWTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JzQVFMalVXbVciPmh0dHBzOi8vdC5jby9Cc0FR
TGpVV21XPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaXppb01pbm83bSI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2l6aW9NaW5vN208L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSy1T
dGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEtTdGF0ZUZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0tTdGF0ZUZCL3N0YXR1cy8xNzM3NDQ0NjU5NjgzNjIzMDkx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
KENTUCKY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9CQk4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNCQk48L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbGVi
UmVkZDIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWxlYlJlZGQyMDwvYT4h
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JlY3J1aXRB
bmREZXZlbG9wP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
UmVjcnVpdEFuZERldmVsb3A8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05TRDI0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jTlNEMjQ8L2E+IPCfmLzwn4+IIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9uNTZlNndWZGxsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbjU2ZTZ3VmRs
bDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZW50dWNreSBGb290YmFsbCAoQFVLRm9vdGJh
bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUtGb290YmFsbC9z
dGF0dXMvMTczNzQ2MzQ3Mzk4MDk4NTY1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
LOUISVILLE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIFRoZSBWaWxsZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9BZGFtc0RldWNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBB
ZGFtc0RldWNlPC9hPiE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvR29DYXJkcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0dvQ2FyZHM8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL05TRDI0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jTlNEMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90WFIwbU5m
THlVIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdFhSMG1OZkx5VTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBMb3Vpc3ZpbGxlIEZvb3RiYWxsIChATG91aXN2aWxsZUZCKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xvdWlzdmlsbGVGQi9zdGF0dXMvMTcz
NzQ3NzQ1MTQxNDk5OTQ1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl
ciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
LSU
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgUGF0aCB0byB0aGUgQm9vdDxicj48YnI+SUxCIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vWGF2aWVyQXRraW5zOD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AWGF2aWVyQXRraW5zODwvYT4gaXMgQ2FsbGluJiMzOTsg
QmF0b24gUm91Z2U8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMzdPVjRXTkdMTSI+
aHR0cHM6Ly90LmNvLzM3T1Y0V05HTE08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9RMkYwTmdSUDFQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUTJGME5nUlAxUDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBMU1UgRm9vdGJhbGwgKEBMU1Vmb290YmFsbCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MU1Vmb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTczNzQ4NzI5MTg4MTI5NjMyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MARYLAND
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ETVYgdG8gVU1EIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
MXRlcmV6Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMXRlcmV6MzwvYT4gaXMg
bG9ja2VkIGluISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM0d1aVcyVlZnaCI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNHdWlXMlZWZ2g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFy
eWxhbmQgRm9vdGJhbGwgKEBUZXJwc0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RlcnBzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0ODUw
NzIxNDY1NDY4MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
MIAMI
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSBDYW5lcyBmYW1pbHksIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVyeWNQbGF6ej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARGVyeWNQbGF6ejwvYT4hPGJyPjxicj7wn4+IIE9mZmVuc2l2ZSBM
aW5lbWFuPGJyPvCfj6AgSmFja3NvbnZpbGxlLCBGTDxicj7wn5OVIE1hbmRh
cmluPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQ2Fu
ZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0NhbmVz
PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9O
U0QyND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05TRDI0
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMU9iMXNnUjRXZSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tLzFPYjFzZ1I0V2U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlhbWkgSHVy
cmljYW5lcyBGb290YmFsbCAoQENhbmVzRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4
NDYwOTI3NTc0NDU4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAy
MCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MICHIGAN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIG9mZmljaWFsbHkgYmUgYXBhcnQgb2YgdGhlIE1p
Y2hpZ2FuIGZvb3RiYWxsIGZhbWlsefCfmY/wn4+9PGJyPiBJdOKAmXMgZ3Jl
YXQgdG8gYmUgYSBNaWNoaWdhbiBXb2x2ZXJpbmU8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGFpbFRvdGhlVmljdG9ycz9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0hhaWxUb3RoZVZpY3RvcnM8
L2E+ITxicj5J4oCZ44C977iPIENv44C977iPaW5nIGhv44C977iPZSB0byBB
bm4gQXJib3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZv
b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTWljaEZvb3RiYWxsPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVl
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9ybjJQ
bGF5NE1pY2hpZ2FuP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jQm9ybjJQbGF5NE1pY2hpZ2FuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vR2Z3Z3BWdmk4biI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dmd2dwVnZpOG48L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgSeKAmU1hcmlvbl9TdGV3YXJ0IChASU1hcmlvbl9TdGV3
YXJ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lNYXJpb25fU3Rl
d2FydC9zdGF0dXMvMTczNzQ4Mjk2MDQwNjc2NTk4OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
MICHIGAN STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZnV0dXJlIGlzIG5vdyEg8J+YjjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0dyZWVuP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29HcmVlbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1RNMDJXNTRPek0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UTTAyVzU0T3pN
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChATVNV
X0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9G
b290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4MjExODk0MTI5ODc0MD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MINNESOTA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgbnVtYmVyIG9uZSBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIHN0YXRlIG9mIE1p
bm5lc290YeKdlTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va29pcGVy
aWNoMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aa29pcGVyaWNoMzwvYT4gaXMg
c3RheWluZyBob21l8J+ao+KAjeKZgu+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SVEI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNSVEI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9Ta2lVTWFoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jU2tpVU1haDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL0dvcGhlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNHb3BoZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
RDNDdWw4VFJqRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0QzQ3VsOFRSakc8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWlubmVzb3RhIEZvb3RiYWxsIChAR29waGVyRm9vdGJhbGwp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29waGVyRm9vdGJhbGwv
c3RhdHVzLzE3Mzc0NzM4NDA1MzQzOTcwNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
MISSISSIPPI STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbiBhbmNob3Igb24gYW4gb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgdGhhdCBoZWxw
ZWQgcHJvZHVjZSB0aGUgN3RoLXJhbmtlZCBzY29yaW5nIG9mZmVuc2UgaW4g
QW1lcmljYSBsYXN0IHNlYXNvbiEgSm9pbiB1cyBpbiB3ZWxjb21pbmcgTWFr
eWxhbiBQb3VuZGVycyB0byBvdXIgQnVsbGRvZyBmYW1pbHkuPGJyPjxicj7w
n5OwIMK7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Fc3ZodkdneXJiIj5odHRw
czovL3QuY28vRXN2aHZHZ3lyYjwvYT48YnI+8J2XmfCdl7zwnZe58J2XufCd
l7zwnZiEIMK7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFreWxh
blBvdW5kZXJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYWt5bGFuUG91bmRl
cnM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NI
T1dUSU1FP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU0hP
V1RJTUU8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0hhaWxTdGF0ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0hhaWxTdGF0ZTwvYT7wn5C2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9X
aVZPc3lPZXF0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vV2lWT3N5T2VxdDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBNaXNzaXNzaXBwaSBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEhhaWxTdGF0
ZUZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhaWxTdGF0ZUZC
L3N0YXR1cy8xNzM3NDU4NDkwMzQ2NzA1MTgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
MISSOURI
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgIzEgcmVjcnVpdCBpbiB0aGUgY291bnRyeSBpcyBhIE1penpv
dSBUaWdlci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Od2FuZXJp
V2lsbGlhbXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE53YW5lcmlXaWxsaWFt
czwvYT4gPGJyPjxicj7inIUgU0lHTkVEOiBXaWxsaWFtcyBOd2FuZXJpIDxi
cj48YnI+8J+TkCA24oCZNiAyNTcgbGJzPGJyPvCfj4ggRGVmZW5zaXZlIEVu
ZDxicj7wn5ONS2Fuc2FzIENpdHksIE1PPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NoYXNlMkRyZTRtcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NoYXNlMkRyZTRtczwvYT4gfCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTlNEMjQ/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOU0QyNDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL2c0Vnpma0NUSDEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nNFZ6
ZmtDVEgxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1penpvdSBGb290YmFsbCAoQE1penpv
dUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01penpv
dUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDYzMTU2MDQ0NDI3MzI5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
NC STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ST1lBTC10eSBqb2lucyB0aGUgV29sZnBhY2shIDxicj48YnI+RnJv
bSBHdWxmIFNob3JlcywgQWxhLiBTQUYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Sb25uaWVfUm95YWwzeD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Um9ubmllX1JveWFsM3g8L2E+IG1ha2VzIFJhbGVpZ2ggaG9tZSE8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+
IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1BhY2sy
ND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BhY2syNDwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xXeVRZRDJBV0wiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9MV3lUWUQyQVdMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIEZv
b3RiYWxsIChAUGFja0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4ODcwMTI0NzExNTQ4
ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
NEBRASKA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yb2dlcmdyYWRu
ZXkxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Acm9nZXJncmFkbmV5MTU8L2E+
IHdpdGggdGhlIHBpY2shPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0dCUj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0dCUjwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvMjRPdXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
MjRPdXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb3RkSk9vM3JLMiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL290ZEpPbzNySzI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmVi
cmFza2EgRm9vdGJhbGwgKEBIdXNrZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdXNrZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ4
ODgwMjMzODE4MTU1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAy
MCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
NORTH CAROLINA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSBGbGlnaHQgQ2x1YiwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVhbGV4dGF5bG9yMz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AdGhlYWxleHRheWxvcjM8L2E+IPCfkI88YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRmxpZ2h0Q2x1Yj9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZsaWdodENsdWI8L2E+IHwgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9aZWJyYVBlbj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AWmVicmFQZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9QVVJ6cHBXc0REIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUFVSenBwV3NERDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBDYXJvbGluYSBGb290YmFsbCAoQFVOQ0Zvb3RiYWxsKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VOQ0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1
cy8xNzM3NDkwNDk1NDkwNzIwMjU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl
Y2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
NORTHWESTERN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaWduZWQg4pyN77iPIDxicj48YnI+V2VsY29tZSB0byBOb3J0aHdl
c3Rlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGF0X1NjaGFs
bGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYXRfU2NoYWxsZXI8L2E+ISA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNzd5RHZ1a0thcyI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tLzc3eUR2dWtLYXM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIEZv
b3RiYWxsIChATlVGQkZhbWlseSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9OVUZCRmFtaWx5L3N0YXR1cy8xNzM3NDc0MzAzNjYxMTQ2MzU3P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
NOTRE DAME
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSBmYW0sIFRhZTxicj48YnI+VmF1bHQgdW5s
b2NrZWQg4pyFPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90YWVqb2hu
c29uMTAxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGFlam9obnNvbjEwMTI8
L2E+IGlzIG9mZmljaWFsbHkgSXJpc2g8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29JcmlzaD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvSXJpc2g8L2E+4piY77iPfCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhdG9yYWRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBHYXRvcmFkZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tRRUNySmF3
Z1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rUUVDckphd2dWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE5vdHJlIERhbWUgRm9vdGJhbGwgKEBOREZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05ERm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0NTQ3
MjU3Mjc5ODIwNzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OHIO STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BaXIgTm9sYW5kIOKAkyBBZnRlciBhbWFzc2luZyBvdmVyIDEwayB5
YXJkcyBwYXNzaW5nIGluIGhpcyBwcmVwIGNhcmVlciBhbmQgaGlzIGNpdHkg
Z2l2aW5nIGhpbSBoaXMgb3duIGRheSwgQWlyIE5vbGFuZCBsb29rcyB0byBk
ZXNjZW5kIHVwb24gQ29sdW1idXMgYW5kIGJyaW5nIGhpcyBhZXJpYWwgcHJv
d2VzcyBub3J0aCB0byBjb250aW51ZSBpbiBhIGxvbmcgbGluZSBvZiBCdWNr
ZXllIHBhc3NlcnMgd2hvIHJld3JvdGUgdGhlIHJlY29yZCBib29rcy4gV2Vs
Y29tZSB0byBUSEXigKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBPcWMzdDB1
WnkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wT3FjM3QwdVp5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE9oaW8gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBPaGlvU3RhdGVGQikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PaGlvU3RhdGVGQi9zdGF0dXMvMTczNzQ0
OTgzNTMxNjI2MTAxOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAy
MCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OKLAHOMA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWFkZXIuIFBvd2VyZnVsLiBEeW5hbWljLiA8YnI+PGJyPldlbGNv
bWUgdG8gdGhlIEdvbGQgU3RhbmRhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaWFtZGF2aWRzdG9uZWpyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBpYW1kYXZpZHN0b25lanI8L2E+IPCfp6wgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9WRXg1VGkxYVVIIj5odHRwczovL3QuY28vVkV4NVRpMWFVSDwvYT4g
fCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMjRLP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMjRLPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTnR2MDkxMXJqaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L050djA5MTFyamo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT2tsYWhvbWEgRm9vdGJhbGwg
KEBPVV9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9P
VV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ5Nzc5NjMyMzAyMDk0Nz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OKLAHOMA STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgaG9tZXRvd24ga2lkIGlzIHN0YXlpbmcgaG9tZeKAvO+4jyDw
n6SgPGJyPjxicj5TdGlsbHdhdGVyIEhTIOKeoe+4jyBPa2xhaG9tYSBTdGF0
ZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TYWRkbGVV
cD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NhZGRsZVVw
PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zaEZvcmQ4
ODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvc2hGb3JkODg4PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vczM4SkwxMEwyNyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3MzOEpMMTBMMjc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT1NVIENvd2JveSBGb290YmFs
bCAoQENvd2JveUZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
d2JveUZCL3N0YXR1cy8xNzM3NDY1MTA2MzkxNTc2Njg1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
OLE MISS
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIHNoYXJrIGluIHRoZSB0cmVuY2hlcyDwn6aIPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lY2hvbGVzX3dpbGxpYW0/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGVjaG9sZXNfd2lsbGlhbTwvYT4gfCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTlNEMjQ/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOU0QyNDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL2c5akJZVzhJMm0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nOWpC
WVc4STJtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE9sZSBNaXNzIEZvb3RiYWxsIChAT2xl
TWlzc0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09sZU1pc3NG
Qi9zdGF0dXMvMTczNzQ5NjA4MTYwMzM2NzQxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
OREGON
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21pbmcgdG8gbWFrZSBhbiBpbXBhY3QuPGJyPjxicj5XZWxjb21l
IHRvIE9yZWdvbiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BeWRp
bkJyZWxhbmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEF5ZGluQnJlbGFuZDwv
YT4hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvRHVj
a3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0R1Y2tz
PC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9O
U0QyND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05TRDI0
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE9yZWdvbiBGb290YmFsbCAoQG9yZWdvbmZvb3Ri
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL29yZWdvbmZvb3Ri
YWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDk3MjQzODcwMjE2Mzk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
OREGON STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5vZmZpY2lhbGx5IG91ciBmaXJzdCBuZXcgQmVhdiDwn6ar8J+UkiA8
YnI+PGJyPndlbGNvbWUgdG8gdGhlIGZhbWlseSwgU2hhbWFyPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub3VjaG1vbmV5X3NqP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBUb3VjaG1vbmV5X3NqPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BTExEQU1EQVkyND9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FMTERBTURBWTI0PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUXlXT0xFNjNiWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1F5V09MRTYzYlg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIFN0YXRlIEZvb3Ri
YWxsIChAQmVhdmVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0NTA3MTcxMzk1NjY2
ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PENN STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+TuiDigKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9R
dWludG9uYW50aG9ueV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFF1aW50b25B
bnRob255XzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2N2WkJES0MwZVIi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jdlpCREtDMGVSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBl
bm4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBQZW5uU3RhdGVGYmFsbCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZW5uU3RhdGVGYmFsbC9zdGF0dXMvMTcz
NzQ1NDI0NTk3NTM2ODA4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl
ciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PITT
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TSUdORUQg4pyN77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vbTFhaGhoX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG0xYWhoaF9fPC9h
Pjxicj48YnI+T25lIG9mIEZsb3JpZGEmIzM5O3MgdG9wIHBsYXltYWtlcnMg
4piA77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0gy
UD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0gyUDwvYT4g
wrsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZUh1
bnQyND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RoZUh1
bnQyNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZOa0RoZkhmU28iPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS92TmtEaGZIZlNvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBpdHQg
Rm9vdGJhbGwgKEBQaXR0X0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1BpdHRfRkIvc3RhdHVzLzE3Mzc0OTQ3NTY2MTg1ODg1NjA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Cb2xzdGVyaW5nIHRoZSBkZWZlbnNpdmUgbGluZSwgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZW1lY29fa2VubmVkeT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGVtZWNvX2tlbm5lZHk8L2E+IGhhcyBzaWduZWQgb24g
dGhlIGRvdHRlZCBsaW5lIHRvIHBsYXkgYXQgUHVyZHVlITxicj48YnI+8J+T
sCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS1NabVcyZ2FrUyI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL0tTWm1XMmdha1M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Bc0hH
QnN3bkgxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQXNIR0Jzd25IMTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTczNzQ1MzYyMDA4MDA0NjU3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
RUTGERS
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBhcmUgaGVhZGVkIGJhY2sgdG8gTmV3IEplcnNleSE8YnI+PGJy
PldlbGNvbWUgaG9tZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L
ZW5ueUpvbmVzXzc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLZW5ueUpvbmVz
Xzc3PC9hPiDwn6qTIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tZEhiYUVDTnhX
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbWRIYmFFQ054VzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBS
dXRnZXJzIEZvb3RiYWxsIChAUkZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1JGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ3MDM2NjE4Mjk5
ODA5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
SOUTH CAROLINA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIGhvbWUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYXllZW1pa2VlMV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGF5ZWVtaWtl
ZTFfPC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01UNnVRUG1BcmkiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9NVDZ1UVBtQXJpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdhbWVj
b2NrIEZvb3RiYWxsIChAR2FtZWNvY2tGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9HYW1lY29ja0ZCL3N0YXR1cy8xNzM3NDU1OTY3Mzg0NjE2
OTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
STANFORD
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGR5bmFtaWMgcGxheWVyIGFuZCB0b3AtNTAgcnVubmluZyBiYWNr
IGluIHRoZSBuYXRpb24gd2lsbCBiZSB3ZWFyaW5nIENhcmRpbmFsIGluICYj
Mzk7MjQhPGJyPjxicj7inI3vuI8gwrsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9NaWNhaEZvcmQxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWlj
YWhmb3JkMTc8L2E+PGJyPvCfk40gwrsgVG9tcyBSaXZlciwgTi5KLjxicj7w
n5eeIMK7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lMmgyMHpZOXJOIj5odHRw
czovL3QuY28vZTJoMjB6WTlyTjwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGhlQ2FyZHByaW50P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlQ2FyZHByaW50PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb1N0YW5mb3JkP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29TdGFuZm9yZDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JQOVVBODJPRksiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9yUDlVQTgyT0ZLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN0YW5mb3JkIEZvb3Ri
YWxsIChAU3RhbmZvcmRGYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9TdGFuZm9yZEZiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDUyNDMyNTEzNTA3NjIz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
SYRACUSE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgdGltZSBhZGRpdGlvbiBmcm9tIEplcnNleSDwn5GAIDxicj48
YnI+V2VsY29tZSBob21lLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0VtYW51ZWxSb3NzMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVtYW51ZWxS
b3NzMTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Db21taXQyY3VzZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0NvbW1pdDJjdXNlPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vRnJhbkJyb3duQ3VzZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARnJh
bkJyb3duQ3VzZTwvYT4g8J+OryA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSnFL
aTRwTVA3YiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0pxS2k0cE1QN2I8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgU3lyYWN1c2UgRm9vdGJhbGwgKEBDdXNlRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3VzZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x
NzM3NTQ1NTU5ODQ4NjYxMDA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2Vt
YmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
TCU
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZWVuIHdhaXRpbiYjMzk7IGZvciB0aGlzIG9uZS4uLi4gV2VsY29t
ZSBIT01FLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhdXNzSGVq
bnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhhdXNzSGVqbnk8L2E+4oC877iP
8J+QuDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IaXRU
aGVIb3JuMjQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNI
aXRUaGVIb3JuMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Fdm9LTW1k
NVZFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRXZvS01tZDVWRTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBUQ1UgRm9vdGJhbGwgKEBUQ1VGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UQ1VGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ2OTAxMjg2
OTg0OTIxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
TENNESSEE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib21lIHN3ZWV0IGhvbWUhPGJyPjxicj5DYWxpIGNvbm5lY3Rpb24h
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2xlX0hhcnJpc29uMT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29sZV9IYXJyaXNvbjE8L2E+IHwgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JvY2t5VG9wMjQ/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSb2NreVRvcDI0
PC9hPiDwn42KIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FNjFaVEFNN213Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vRTYxWlRBTTdtdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZW5u
ZXNzZWUgRm9vdGJhbGwgKEBWb2xfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVm9sX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDk5MjU0
NjE5NTk5MjYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
TEXAS
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGF5aW5nIGluIFRleGFzISBXZWxjb21lIHRvIHRoZSBGb3J0eSwg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9saWxrYjJ4eD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGlsa2IyeHg8L2E+IPCfpJg8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQWxsR2FzMjQ/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBbGxHYXMyNDwvYT4geCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSG9va0VtP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSG9va0VtPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vZFhnWDRReDNOaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2RY
Z1g0UXgzTmk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGV4YXMgRm9vdGJhbGwgKEBUZXhh
c0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFz
Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0NzQyMjI0OTI5MzQ1MTU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
TEXAS A&M
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7inI3vuI8gU0lHTkVEIOKcje+4jzxicj48YnI+R2lnICYjMzk7RW0s
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlsZXNPTmVpbGxfMTI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pbGVzT05laWxsXzEyPC9hPiDwn5GN
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05TRDI0P3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTlNEMjQ8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iZVB5MGVxR2JWIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vYmVQeTBlcUdiVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZXhhcyBBJmFtcDtNIEZv
b3RiYWxsIChAQWdnaWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDczNTgzODE3ODg4
MTAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
TEXAS TECH
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGJhbGwgbWFnbmV0IG91dCBvZiBQZWFybGFuZCwgVFguPGJyPjxi
cj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSBmYW1pbHksIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vYXNodG9uaGFtcDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFz
aHRvbmhhbXAzPC9hPuKAvO+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9XcmVja0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jV3JlY2tFbTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUkVBTGF0aW9uc2hpcHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSRUFMYXRpb25zaGlwczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3diOEN3dnpyQUUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93
YjhDd3Z6ckFFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRleGFzIFRlY2ggRm9vdGJhbGwg
KEBUZXhhc1RlY2hGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
ZXhhc1RlY2hGQi9zdGF0dXMvMTczNzQ3MTQ5MzIxMzEyNjg2ND9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
UCF
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CT09NITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhc2VN
YWxhbWFsYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhc2VNYWxhbWFsYTwv
YT4gaXMgYSBLbmlnaHQhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvVUNGdXR1cmUyND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I1VDRnV0dXJlMjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9oYm54S1NkZDB5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaGJueEtTZGQweTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBDb2FjaCBHdXMgTWFsemFobiAoQENvYWNoR3VzTWFsemFo
bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEd1c01hbHph
aG4vc3RhdHVzLzE3Mzc0NTg4ODYxNTg3ODI2NDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
UCLA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIFdlc3R3b29kLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0thcnNvbkdvcmRvbjI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBLYXJzb25Hb3Jkb24yNDwvYT4hPGJyPjxicj5PZmZpY2lhbGx5IGEgQnJ1
aW4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vQzFFRzg0cTBLIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vb0MxRUc4NHEwSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBVQ0xBIEZvb3Ri
YWxsIChAVUNMQUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1VDTEFGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTczNzQ3OTI2NjkzMTk2NjI4Mj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
USC
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIFNhdmFubmFoLCBHQeKApjxicj48YnI+V2VsY29tZSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xvcmVuem9Db3dhbjEwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMb3JlbnpvQ293YW4xMDwvYT4g4oC877iP4pyN
77iP4pyM77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L1ZpY3RvcnlYWElWP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jVmljdG9yeVhYSVY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zb0NO
UEhCTHNlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vM29DTlBIQkxzZTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBVU0MgRm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChAdXNjZmIpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNjZmIvc3RhdHVzLzE3Mzc0NTg0ODkwODg0
MjIxNDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
UTAH
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIEluZ2xld29vZCDinqHvuI8gU2FsdCBMYWtlIENpdHkg4oC8
77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmVpbGFuaURhdmlz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqZWlsYW5pZGF2aXM8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9VQk9ZWjI0P3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVUJPWVoyNDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lrSGh0dFZMVmkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS95a0hodHRWTFZpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFV0YWggRm9vdGJhbGwgKEBV
dGFoX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1V0
YWhfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc1OTkzNTU5NjY5NTE2Njg/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
VANDERBILT
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZG68J2SivCdkojwnZKP8J2ShvCdkoUg8J+Wi++4jzxicj48YnI+
V2VsY29tZSB0byBDb21tb2RvcmUgTmF0aW9uLCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2JyeWNlbl9jb2xlbWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBicnljZW5fY29sZW1hbjwvYT4g4pqT77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby94SFNvbWZUSG96Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20veEhTb21mVEhv
ejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBWYW5kZXJiaWx0IEZvb3RiYWxsIChAVmFuZHlG
b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYW5keUZv
b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDUzNzQ1ODcxNzQwOTc1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
VIRGINIA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtBYm91dCBldmVyeSBzaW5nbGUgYmxvY2sgeW91JiMzOTty
ZSBhYm91dCB0byBzZWUgb24gdGhpcyB0YXBlIGlzIGdvaW5nIHRvIGVuZCB1
cCB3aXRoIHNvbWUgcG9vciBoaWdoIHNjaG9vbCBraWQgb24gaGlzIGJhY2sh
JnF1b3Q7PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dv
SG9vcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvSG9v
czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lkc0sxQWNrV2EiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9ZZHNLMUFja1dhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFZpcmdpbmlh
IEZvb3RiYWxsIChAVVZBRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVVZBRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc1NTgxMjU1MjYzMzE4
NzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
VIRGINIA TECH
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgTy1saW5lIGp1c3QgZ290IGJldHRlciDwn5iOIDxicj48YnI+
V2VsY29tZSBIb21lLCBUb21teSBSaWNhcmQgKCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3RvbW15X3JpY2FyZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AdG9tbXlfcmljYXJkPC9hPiApPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL1RoaXNJc0hvbWUyND9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RoaXNJc0hvbWUyNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL245a2pnUTNZYmkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9uOWtqZ1Ez
WWJpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFZpcmdpbmlhIFRlY2ggRm9vdGJhbGwgKEBI
b2tpZXNGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2tpZXNG
Qi9zdGF0dXMvMTczNzQ2MTgwMjk0OTEzNjQyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
WAKE FOREST
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIGhvbWUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vV2hpdHRtYW5XaGFsZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdoaXR0
bWFuV2hhbGV5PC9hPiDinI3vuI88YnI+PGJyPvCfk7A6IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9rcUtrd1RtNHRxIj5odHRwczovL3QuY28va3FLa3dUbTR0
cTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMjRL
RGVhY3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMyNEtE
ZWFjczwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvTlNEP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTlNE
PC9hPiDwn46pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wWVZ4aWU5bkt5Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vcFlWeGllOW5LeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXYWtl
IEZvcmVzdCBGb290YmFsbCAoQFdha2VGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9XYWtlRkIvc3RhdHVzLzE3Mzc0NDk2NjExNjkwODY5MTA/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
WASHINGTON
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VV0ZCIHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb1BP
UD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATW9QT1A8L2E+IHByZXNlbnQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01vbnRsYWtlTW90
aW9uMjQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNb250
bGFrZU1vdGlvbjI0PC9hPiDigKYgV2lsbCBSb2dlcnMsIHdlbGNvbWUgdG8g
SHVza3kgRm9vdGJhbGwg4piU77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL05TRDI0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jTlNEMjQ8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Xcm9nZXJzX18yP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXcm9nZXJz
X18yPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vazV6MXI3TkhyVCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2s1ejFyN05IclQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2FzaGlu
Z3RvbiBGb290YmFsbCAoQFVXX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1VXX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NTU5MzQ2NjEw
MDgyMTA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WASHINGTON STATE
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgbmV3ZXN0IENvdWcgam9pbmluZyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGhlRGVuP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlRGVuPC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XcmljZV9NYWxhY2hpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBXcmljZV9NYWxhY2hpPC9hPiDigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29Db3Vncz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQ291Z3M8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dBWlpVP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV0FaWlU8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RvVGhlRGVuMjQ/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUb1RoZURlbjI0PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcHNmNm8zSURTUiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3BzZjZvM0lEU1I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZSBG
b290YmFsbCAoQFdTVUNvdWdhckZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1dTVUNvdWdhckZCL3N0YXR1cy8xNzM3NDY5MDQ0OTM1MzE5NjY3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WEST VIRGINIA
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZOi8J2TsvCdk7DwnZO38J2TrvCdk60g4pyN77iPPGJyPjxicj5X
ZWxjb21lIHRvIEFsbW9zdCBIZWF2ZW4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ3VydGlzSm9uZXNKcjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEN1cnRpc0pvbmVzSnI2PC9hPiE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvVGFrZU1lSG9tZTI0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGFrZU1lSG9tZTI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vZjNkV0pOc0wzYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2YzZFdKTnNM
M2E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2VzdCBWaXJnaW5pYSBGb290YmFsbCAoQFdW
VWZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dWVWZv
b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDUzNjEyNTMwMzgxMjY5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
WISCONSIN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZiV8J2YtvCdmK7wnZij8J2YpvCdmLMg8J2YsPCdmK/wnZimLCDw
nZi18J2YqfCdmKbwnZiz8J2YpiYjMzk78J2YtCDwnZin8J2YqvCdmK/wnZii
8J2YrfCdmK3wnZi6IPCdmLPwnZim8J2YovCdmK0g8J2YsPCdmK/wnZim8J2Y
tCDwnZii8J2YtSDwnZi18J2YqfCdmKYg8J2YtfCdmLDwnZixIPCfjrU8YnI+
PGJyPldlbGNvbWUgdG8gdGhlIEJhZGdlciBmYW1pbHksIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVyZWtKZW5zZW4yMDI0P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBEZXJla0plbnNlbjIwMjQ8L2E+ITxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Pbldpc2NvbnNpbj9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I09uV2lzY29uc2luPC9hPiB4IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Gb3JldmVyMjR3
YXJkP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRm9yZXZl
cjI0d2FyZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dBWUhVZmxETk8i
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nQVlIVWZsRE5PPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdp
c2NvbnNpbiBGb290YmFsbCAoQEJhZGdlckZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JhZGdlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3
NDgwNTI2NTIzNDEyNjIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy
IDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK