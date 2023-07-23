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Off-season Clemson Football Nuggets XI

Larry Williams & Paul Strelow
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Today is part eleven of this summer series.

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