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Optimism for the future
Larry Williams
Tigerillustrated.com
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We continue to believe there is a higher place to go in the area of explosive plays for Clemson's passing game in the second year under offensive coordinator Garrett Riley.
And also reason to think that the tight ends could play a major role in this offense getting there, as we lay out in our third update of the day.
OPTIMISM FOR THE FUTURE (For subscribers-only)
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