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Recruiting Big Board: Defensive End

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson's coaching staff is working to have a large chunk of its recruiting class collected by the end of the summer.

Meanwhile, seeds are being planted with premium targets for the next cycle.

In this popular, periodic, feature series, Tigerillustrated.com takes an inside look at whom Clemson is courting and where it stands with the leading targets on its recruiting board.

***** PICTURED on the front page: Buford (Ga.) five-star defensive end and recent Clemson official visitor Eddrick Houston.

RECRUITING BIG BOARD: Defensive End (For subscribers-only)

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