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Recruiting Big Board: Offensive Line
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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Tigerillustrated.com continues this popular series with subscribers as we take an inside look at Clemson's most coveted offensive line targets and the very latest intel we have on each.
PICTURED on the front page: Five-star offensive tackle and longtime Clemson target David Sanders Jr. of Charlotte, N.C., the nation's No. 2-ranked prospect overall regardless of position.
RECRUITING BIG BOARD: OFFENSIVE LINE (For subscribers-only)
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