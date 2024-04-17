Advertisement
News More News
ago football Edit

Recruiting Big Board: Offensive Line

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!

Tigerillustrated.com continues this popular series with subscribers as we take an inside look at Clemson's most coveted offensive line targets and the very latest intel we have on each.

PICTURED on the front page: Five-star offensive tackle and longtime Clemson target David Sanders Jr. of Charlotte, N.C., the nation's No. 2-ranked prospect overall regardless of position.

RECRUITING BIG BOARD: OFFENSIVE LINE (For subscribers-only)

********************

BIG APRIL DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement