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Recruiting Big Board: Quarterback

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Clemson's coaching staff is working to have a large chunk of its recruiting class collected by the end of the summer.

Meanwhile, seeds are being planted with premium targets for the next cycle.

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In this popular periodic feature series, Tigerillustrated.com goes position by position and takes an inside look at whom Clemson is courting and where it stands with the leading targets on its recruiting board.

RECRUITING BIG BOARD: Quarterback (For subscribers-only)

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