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Recruiting Big Board: Quarterback

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com continues this popular series with subscribers as we take an inside look at Clemson's most coveted quarterback targets and the very latest intel we have on each.

PICTURED on the front page: Tampa (Fla.) Jesuit four-star quarterback Will Griffin.

RECRUITING BIG BOARD: QUARTERBACK (For subscribers-only)

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