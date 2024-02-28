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Recruiting Big Board: Wide Receiver

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com continues this popular series with subscribers as we take an inside look at Clemson's most coveted wide receiver targets and the very latest intel we have on each.

PICTURED on the front page: Homestead (Fla.) four-star wide receiver and longtime Clemson target Cortez Mills, who's billed 77th nationally overall regardless of position by Rivals.com.

RECRUITING BIG BOARD: WIDE RECEIVER (For subscribers-only)

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