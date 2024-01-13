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Saturday Night Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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For years and years we have been writing about the importance of alignment at Clemson.

But boy oh boy is this a central part of the power of the paw as it relates to head coach Dabo Swinney not taking things further with Alabama in a phone conversation earlier this week.

SATURDAY NIGHT NUGGETS (For subscribers-only)

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