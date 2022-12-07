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{{ timeAgo('2022-12-07 15:42:59 -0600') }} football Edit

Klubnik's second act

Larry Williams
Tigerillustrated.com

CLEMSON -- Clemson's last 60 minutes of football give Tyler Grisham a reasonable rebuttal to the idea that he has no idea what he's doing.

Such sentiment had grown on the outside late in the season as the Tigers' receiving corps looked nothing like some of its esteemed predecessors.

It all came to a head during and after a home loss to South Carolina, whose portal receivers looked quite a lot more dynamic than Clemson's hand-picked studs from high school.

Clemson wide receiver Joe Ngata bagged a team-high five receptions in Charlotte last weekend.
Clemson wide receiver Joe Ngata bagged a team-high five receptions in Charlotte last weekend. (AP)

Supposed studs, we should say. Because after 12 games this year, and 13 last year, you were beginning to wonder why these guys continued to wear the WRU shirts during warmups.

Official NCAA Transfer Portal Tracker & Database at Tigerillustrated.com

Unless the "U" stood for "Unremarkable."

But then a magical but not mysterious thing happened.

Suddenly in Charlotte, Grisham's group looked ... actually good.

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