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SPRING PRACTICE: Thursday P.M. Insider & Freshmen Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Our spring practice coverage rolls on today after Clemson hit the practice field Wednesday for day one of spring workouts.

This freshmen-heavy feature is the second of three updates today at Tigerillustrated.com.

PICTURED on the front page: Clemson true freshman wide receiver and former Rivals100 member Bryant Wesco.

SPRING PRACTICE: THURSDAY P.M. INSIDER & FRESHMEN NUGGETS (For subscribers-only)

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