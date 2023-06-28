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SUMMER UPDATE: Cole Turner

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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Today Tigerillustrated.com continues this annual summer series where we offer an inside look at numerous, key, Clemson football players based on what we are hearing to this point in the off-season.

Today, we offer the latest we have on redshirt freshman wide receiver Cole Turner. Last December Turner became just the third player in Clemson football history to reach at least 100 yards receiving in his first two career games.

SUMMER UPDATE: Cole Turner (For subscribers-only)

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