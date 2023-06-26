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SUMMER UPDATE: Marcus Tate

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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Today Tigerillustrated.com begins this annual summer series where we offer an inside look at numerous, key, Clemson football players based on what we are hearing to this point in the off-season.

First up, the latest we have on former four-star recruit Marcus Tate whose season was cut short last November after suffering a knee injury.

SUMMER UPDATE: Marcus Tate (For subscribers-only)

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