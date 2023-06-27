News More News
ago football Edit

SUMMER UPDATE: Payton Page

Larry Williams
Tigerillustrated.com

BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!

Today Tigerillustrated.com continues this annual summer series where we offer an inside look at numerous, key, Clemson football players based on what we are hearing to this point in the off-season.

Today, we offer the latest we have on defensive tackle and former Rivals100 member Payton Page, who once upon a time tipped the scales at 395 pounds.

SUMMER UPDATE: Payton Page (For subscribers-only)

SHOP NOW: Every ON SALE Clemson apparel/gear item at The Tiger Fan Shop HERE!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}