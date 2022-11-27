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Sunday Night Christopher Johnson Update

Ryan Wright
Tigerillustrated.com

Our Ryan Wright spent part of his Sunday talking with highly-regarded running back and Clemson target Christopher Johnson of Ft. Lauderdale, Fla.

Johnson, who claims nearly 40 offers and is nearing a decision, was in Clemson over the weekend on an official visit.

SUNDAY NIGHT CHRISTOPHER JOHNSON UPDATE (For subscribers-only)

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