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The Day After

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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It's time we turn our attention to more important matters for Clemson.

We realize beating South Carolina won't erase a season below this program's standard.

Moreover, we believe suffering again to the Gamecocks would toss a match into any goodwill Clemson has piled up recently.

THE DAY AFTER (For subscribers-only)

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