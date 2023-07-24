News More News
ago football Edit

The Eyes Of Texas

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!

Raise your hand if you really thought that little more than a decade ago, Clemson would be corralling about a pair of decorated prospects from the state of Texas on a yearly basis?

In this feature Tigerillustrated.com has much more on the Tigers' ongoing recruiting splash in the Lone Star State.

THE EYES OF TEXAS (For subscribers-only)

SHOP NOW: Every ON SALE Clemson apparel/gear item at The Tiger Fan Shop HERE!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}