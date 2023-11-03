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The Final Word

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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Ahead of Saturday's noon matchup between No. 12 Notre Dame and Clemson in Death Valley, Tigerillustrated.com has some important, last-minute, details to share with subscribers.

PICTURED on the front page: Clemson offensive lineman and former five-star recruit Tristan Leigh.

THE FINAL WORD (For subscribers-only)

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