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The latest on Clemson and A.J. Dennis

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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We just spoke with highly-regarded offensive lineman Andrew Dennis of Mt. Pleasant (Mich.) following his weekend official visit to Clemson.

The former Michigan State commit, who has collected nearly three-dozen offers, flew into the Upstate on Thursday with his parents and didn't leave until Sunday.

The Tigers made a big impression here.

Tigerillustrated.com has all the details in our second update of the day.

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