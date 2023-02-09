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{{ timeAgo('2023-02-09 10:30:25 -0600') }} football Edit

Thursday Clemson Football Nuggets

Larry Williams
Tigerillustrated.com

There is a familiar name working with one of Clemson's tight ends this off-season. We have the details in this Thursday feature.

Also, we are told a longtime former Clemson staffer has found a home. We have the latest on this development.

And we believe there is another layer to the Cade Klubnik story that is quite noteworthy as Clemson begins spring football practice in a few weeks.

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