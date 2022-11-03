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Thursday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Every ON SALE officially-licensed Clemson apparel/gear item in stock at The Tiger Fan Shop! Some items marked down up to 65% OFF!

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A junior defensive prospect we are high on will be among Notre Dame's guests for the Clemson game Saturday.

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Stafford (Va.) Mountain View four-star linebacker Kristopher Jones is on the Tigers' radar and is a prospect they hope to attract for a visit either later this month or, more likely, early next calendar year -- per our sources.

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