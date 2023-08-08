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Tuesday A.M. Update

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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After talking with multiple contacts this morning, we expect to have multiple updates on conference realignment today.

First, what we are hearing on the Stanford/Cal-to-ACC rumors this morning.

TUESDAY A.M. UPDATE (For subscribers-only)

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