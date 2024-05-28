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Tuesday Insider
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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In our first update of the day at Tigerillustrated.com, we have new intel to report on Savannah (Ga.) five-star defensive lineman and longtime Clemson target Elijah Griffin.
Also, the latest we are hearing on a Texas prospect Clemson's staff has been eyeing for at least a year.
TUESDAY RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)
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