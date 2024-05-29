PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Wednesday Insider
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!
We've learned of a four-star quarterback who is now headed to Clemson's campus next week for the Dabo Swinney Camp. We have the latest on his recruiting in our first update of the day.
Also, we are hearing one of Clemson's four-star commits is set for a rankings-bump by Rivals.com later today.
WEDNESDAY RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)
***********************
BIG MAY DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NsZW1zb24ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3dlZG5lc2RheS1pbnNpZGVyLTI5MiIsCiAgICBjc19mcGlkOiAn
Km51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcq
bnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9u
KCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3Jp
cHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2Ny
aXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUg
ZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcu
Y29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJl
Zm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAg
PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/
YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGY2xlbXNvbi5yaXZh
bHMuY29tJTJGbmV3cyUyRndlZG5lc2RheS1pbnNpZGVyLTI5MiZjNT0yMDIy
NzMzMDg1JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4K
PCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==