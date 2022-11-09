News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-09 05:58:04 -0600') }} football Edit

Wednesday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

ON SALE: Clemson Christmas decorations, ornaments and holiday gear at The Tiger Fan Shop! Up to 70% OFF on some items HERE!

A Florida receiver who piques our interest is set to be among the headliners on Clemson's guest list this weekend.

Join Tigerillustrated.com subscribers on The West Zone message board!

Tampa (Fla.) Catholic junior Terrance "TJ" Moore will be on hand with his parents for the Tigers' 3:30 p.m. game Saturday against Louisville.

We wrote about Moore (6-4, 190) last month as an intriguing prospect as his recruiting profile started gaining traction.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}