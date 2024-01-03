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Wednesday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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It's a new day at Tigerillustrated.com. And that means another Insider.

In the first of two recruiting Insiders today, we have additional intel to share with subscribers on a busy January ahead for Clemson football.

Also, it's been a great start to the New Year for several Clemson signees with rankings bumps forthcoming. We'll tell you what two Rivals.com national analysts said last night.

WEDNESDAY INSIDER NOTES (For subscribers-only)

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BIG JANUARY DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!

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