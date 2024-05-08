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Wednesday P.M. Insider
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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In our second recruiting insider of the day at
, the latest on two more four-star prospects in the state of Georgia who were seen by Clemson assistant football coaches over the last 24 hours. Tigerillustrated.com
Also, our Wednesday update on
Sammy Brown's younger brother - Jefferson (Ga.) linebacker Max Brown. WEDNESDAY P.M. RECRUITING INSIDER (For subscribers-only) *********************
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