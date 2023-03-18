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{{ timeAgo('2023-03-18 21:00:49 -0500') }} football Edit

Weekend Freshmen Nuggets - Part 2

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson is off for spring break and will not resume spring practice until Monday, March 27.

Today Tigerillustrated.com digs into numerous true freshmen, releasing additional returns we have picked up to this point.

This update includes the latest we have on (QB) Christopher Vizzina and (DB) Shelton Lewis.

WEEKEND FRESHMEN NUGGETS - Part 2 (For subscribers-only)

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