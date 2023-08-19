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Where things stand at this point - Part 2

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Two weeks of August practices have now passed.

Meanwhile, Clemson's football players are enjoying a much-needed, extended, weekend, yet our work at Tigerillustrated.com continues.

In our second August camp feature today, we offer a detailed look at where we see things at this juncture in preseason workouts.

WHERE THINGS STAND AT THIS POINT - PART 2 (For subscribers-only)

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