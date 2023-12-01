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Candidate emerges for Clemson's O-line job

Larry Williams
Tigerillustrated.com

Things are moving quickly on a replacement for Thomas Austin who was dismissed as Clemson's offensive line coach on Wednesday.

After talking with sources this morning, Tigerillustrated.com has confirmed the first candidate for the vacated position.

Here's what we know ...

CANDIDATE EMERGES FOR CLEMSON's OFFENSIVE LINE JOB (For subscribers-only)

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