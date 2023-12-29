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LIVE UPDATES, Analysis & Discussion: #22 Clemson vs. Kentucky

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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It's game day for No. 22 Clemson in Jacksonville, Fla.

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CLEMSON - KENTUCKY IN-GAME DISCUSSION & UPDATES (For subscribers-only)

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