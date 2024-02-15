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Recruiting Big Board: Defensive End

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com continues this popular series with subscribers as we take an inside look at Clemson's most coveted defensive end targets and the very latest intel we have on each.

PICTURED on the front page: Greensboro (N.C.) four-star defensive end and longtime Clemson target Bryce Davis. Rivals.com bills Davis 46th nationally overall regardless of position.

RECRUITING BIG BOARD: DEFENSIVE END (For subscribers-only)

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