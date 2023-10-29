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The Day After

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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What we are seeing with Clemson football this season is the kind of trend that typically forces significant change.

Or changes, plural.

It's going to be a November to remember all right.

THE DAY AFTER (For subscribers-only)

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